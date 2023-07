Deux sénateurs préconisent de doter la France d’une "stratégie nationale d’intelligence économique", dans un rapport présenté mercredi 12 juillet 2023. Elle serait élaborée et mise en œuvre par un "secrétariat général" dédié et rattaché au Premier ministre, suggèrent Marie-Noëlle Lienemann (CRCE, Paris) et Jean-Baptiste Lemoyne (RDPI, Yonne). Ils jugent que le volet offensif mériterait en particulier d’être développé. Le partage d’informations doit "toucher tous les services de l’État, y compris les plus secrets", ajoutent-ils, conseillant aussi de se pencher sur les mobilités vers le privé.