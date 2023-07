"Le télétravail a, en moyenne, des effets positifs sur la productivité, et ses effets seraient maximaux pour une intensité intermédiaire de télétravail." C’est ce que montrent deux études publiées par l’Insee le 12 juillet 2023, accompagnées d’un commentaire. Ces travaux, dont l’un porte uniquement sur la France, et l’autre sur 25 pays, explorent les liens entre télétravail et productivité selon deux approches différentes : le premier évalue les effets du télétravail à partir de données administratives, quand le deuxième s’intéresse à l’appréciation subjective des dirigeants et salariés.