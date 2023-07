Après avoir cosigné une tribune avec cinq autres réseaux de CFA le jour du conseil d’administration de France compétences qui a soumis au vote de ses administrateurs ses recommandations sur les NPEC, la Fédération nationale des directeurs de CFA/OFA revient à la charge dans une autre tribune diffusée deux jours plus tard, le 12 juillet 2023. Exemples chiffrés à l’appui, la Fnadir pointe que "sur le top 25 des secteurs qui vont être touchés [par la baisse], 30 % concernent les niveaux CAP et équivalents et 23 % les niveaux bac et équivalents". Elle appelle à ne pas modifier les NPEC en 2023.