Entre 2018 et 2022, le nombre de formations accessibles via Parcoursup est passé de 10 697 à 13 644. Parmi celles-ci, les formations privées sont celles qui ont connu la plus forte progression : +49 % en 5 ans. Le nombre d’étudiants admis dans une formation privée a crû quant à lui de +59 % en 5 ans, contre seulement +6 % pour ceux poursuivant leurs études après le bac dans des formations publiques. Ainsi, la part d’admis via Parcoursup dans un établissement privé passe de 9,8 % à 14 % parmi les entrants dans le supérieur, en 5 ans. Retrouvez le détail par type de formation.