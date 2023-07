"Une réunion positive qui nous a permis d’acter cet agenda de travail." C’est ainsi que la Première ministre, Élisabeth Borne, qualifie la réunion multilatérale avec les représentants syndicaux et patronaux, mercredi 12 juillet 2023. Globalement, l’exécutif s’inscrit dans l’agenda social paritaire des partenaires sociaux et affirme qu’il leur laissera des marges de manœuvre et transcrira fidèlement les éventuels accords conclus. La cheffe du gouvernement affiche sa "confiance dans le dialogue social pour apporter des réponses aux salariés dans notre pays".