Lancée en 2022 à la faveur du nouveau conseil fédéral de la fédération des ESH, la commission "Nouveaux services" a vocation à promouvoir les initiatives mises en place par des bailleurs sociaux en matière d'accompagnement des locataires et d'aiguiller ceux qui souhaiteraient se lancer. Présidée par Julien Paul, directeur général d'Habitat réuni, cette commission livrera le 16 novembre 2023 un observatoire des pratiques existantes. Qui devrait aboutir, dans un second temps, à un diagnostic plus complet des évolutions juridiques à mener pour clarifier les compétences des ESH en la matière.