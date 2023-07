Dans la nuit du 11 au 12 juillet 2023, les sénateurs ont adopté en première lecture le projet de loi pour le plein-emploi, dont l’article 10 fait des communes les autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant, en votant deux nouveaux amendements. D’une part, le seuil à partir duquel les communes devront élaborer un schéma d’offre d’accueil est rehaussé de 3 500 à 10 000 habitants. Un second amendement permet aux communes de transférer "en tout ou partie" leurs compétences intercommunalités, et non tout ou rien. En réponse, Jean-Christophe Combe défend un article de "décentralisation".