Les réactions se multiplient alors que France compétences vient de soumettre au vote de ses administrateurs ses projets de recommandations sur les futurs niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage définis par les branches professionnelles qui conduisent à une baisse budgétaire moyenne de 5 % en septembre 2023 (lire sur AEF info). Après une tribune de six réseaux de CFA, c’est au tour du directeur général de CMA France, Julien Gondard, de dénoncer, dans une interview à AEF info, une décision qui conduirait les CFA de son réseau à former à perte dans un an. "Nous sommes beaucoup plus pénalisés que des formations du supérieur qui n’ont ni les mêmes charges, ni les mêmes enjeux de formation sur des métiers en tension", relève-t-il. "Qu’est-ce qu’on veut former dans notre pays ?", interroge le DG en appelant à ce que "France compétences puisse avoir des leviers stratégiques".