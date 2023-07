Armelle Prigent, vice-présidente de la CFVU de La Rochelle université, est sur le départ. Un CAC, convoqué le 7 septembre 2023, désignera son successeur. Cette maîtresse de conférences explique, le 11 juillet 2023 à AEF info, avoir "proposé à Jean-Marc Ogier de mettre fin à son mandat", sans livrer les raisons de sa démission. Elle assure "rester en soutien du projet" porté par l’équipe présidentielle et va "peut-être" s’investir dans une future licence informatique à distance, en réflexion avec Inria fondation. Armelle Prigent admet que la charge de travail d’un VP est "lourde", sans en faire le motif de son retrait. Pour les entrants dans la fonction, elle plaide pour organiser, au niveau national, une formation de 2 à 3 jours - comme les élus locaux peuvent en avoir en début de mandat - afin de "maîtriser plus vite le contexte général, les réseaux d’acteurs et l’annuaire de la Dgesip".