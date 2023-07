Les eurodéputés réunis à Strasbourg ont finalement adopté mercredi 12 juillet 2023, peu avant 13h, le très controversé projet de règlement relatif à la restauration de la nature, par 336 voix pour, 300 voix contre et 13 abstentions. Quelques minutes plus tôt, un amendement de rejet déposé par le PPE avait été rejeté à douze voix près. Décrié par la droite et l’extrême droite, porté par la gauche et le parti centriste Renew, le texte était devenu ces derniers temps le symbole des crispations politiques autour de la politique environnementale européenne, à quelques mois des élections de 2024.