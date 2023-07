25 ans, 25 chansons : la playlist de la rédaction Social-RH

Avoir un emploi, qu’il soit sûr ou absurde, le quitter ou le perdre, partir à la retraite… On ne compte pas les chansons qui décrivent la vie au travail - ou sans -, y compris les luttes sociales et les grèves qui l’accompagnent. À l’occasion des 25 ans d’AEF info, la rédaction Social-RH vous propose une sélection, forcément arbitraire, de 25 titres francophones… à écouter pendant les congés estivaux, loin du boulot !



Merci de découvrir AEF info ! Cette dépêche est en accès libre. Retrouvez tous nos contenus sur la même thématique. Tester AEF info pendant 1 mois Test gratuit et sans engagement

Hormis le célèbre chant des sept nains de "Blanche Neige" de retour de la mine, rares sont les chansons qui décrivent le travail sans, au moins, une certaine distance. D’Henri Salvador, qui clame que "le travail c’est la santé", mais "rien faire, c’est la conserver", aux Olivensteins "fiers de ne rien faire", plusieurs artistes revendiquent la paresse. "Travailler, c’est trop dur", dit Alpha Blondy, quand Pink Martini assume : "Je ne veux pas travailler".

L’ironie est souvent de mise quand il s’agit d’évoquer les rapports avec l’employeur ou l’encadrement. C’est le cas par exemple dans "Merci patron", des Charlots : "heureux comme des fous" de travailler, ils proposent au chef d’entreprise de "changer de rôle", pour lui offrir "un peu de leur plaisir".

Dans "À bas la hiérarchie", Stupéflip évoque les rapports conflictuels avec les petits chefs soucieux uniquement du "biz", et le mal-être au travail de salariés victimes de "stress", de "harcèlement moral". Et si dans "Comme un lundi", le groupe La chanson du dimanche tourne en dérision le jargon du travail, entre rétroplanning, slides, "prez" et "business plan win/win", dans une chanson sobrement intitulée "Le travail", Dominique A décrit le non-sens d’une activité qui à la fois empêche et entretient le lien social.

La peur du chômage



Mais il y a pire qu’exercer un métier absurde, c’est de perdre son travail. C’est ce que décrit Eddy Mitchell dans "Il ne rentre pas ce soir", histoire d’un cadre licencié qui préfère "traîner" plutôt que de devoir affronter sa femme et lui annoncer qu’il est désormais "chômeur". De son côté, Renaud se demande ce qu’un ouvrier quinquagénaire va faire de "son bleu", maintenant qu’il n’a plus d’emploi. "Je sers plus à rien", constate également un ancien ouvrier des aciéries fermées dans "Les mains d’or", de Bernard Lavilliers.

Et si certains, comme Les Escrocs, se félicitent de profiter des "Assédic" pour "partir dans les îles", pour d’autres, comme MC Solaar avec "RMI", les prestations sociales sont un symbole des inégalités sociales qui invitent à la mobilisation.



Les luttes sociales sont parfois célébrées, de la révolte des Canuts lyonnais dans la chanson interprétée par Yves Montand à la "grève illimitée" de Dominique Grange, qui raconte "la colère" qui "monte des usines", "marche dans la rue", "unit des camarades", jusqu’à devenir "révolution". Dans "Le blues parlé du syndicat", François Béranger appelle les travailleurs à s’organiser en créant "une section syndicale […] pour faire la nique au patron".

Les fonctionnaires victimes de stéréotypes



"Entamer son premier jour de grève", c’est "le plus grand rêve" du "Petit fonctionnaire", selon In Memoriam. Les agents publics, objets de railleries, n’échappent pas aux stéréotypes. "Syndiqué à la CFGT", le fonctionnaire de Stevo’s Teen "déclenche la grève" sans trêve. Paresseux et procédurier, il passe son temps à la machine à café. Une image reprise par les Frères Brothers dans "Le tango des fonctionnaires" : "Ils te font attendre, tourner en rond, pour une signature, un coup de tampon", "ils ferment à cinq heures moins le quart, madame Placard". Cette vision caricaturale, les Fatals Picards la placent dans la bouche du voisin d’un enseignant démoralisé dans "La sécurité de l’emploi" : lui fustige une "bande de fainéants" qui ne "savent pas ce que c’est de bosser".

La sécurité sociale est l’archétype de cette administration inefficace, selon Bruit noir : "couloir, salle d’attente, formulaire, inscription, revenez lundi…", scande le chanteur pendant près de deux minutes. "C’est fait exprès que tout soit compliqué, c’est fait exprès que le formulaire soit incompréhensible", ajoute-t-il.

L’heure de la retraite



Et quand enfin sonne l’heure de la retraite, c’est souvent la mélancolie et la peur de vieillir qui dominent. "Je suis un brave petit vieux dans un trou de banlieue, ma vie n’est pas une fête, j’ai une petite retraite", chante par exemple Serge Lama dans "Le retraité", ajoutant : "J’existe pour personne, c’est rare qu’on me sonne". Michel Jonasz, lui, espère échapper à "la maison de retraite", symbole "de la dépendance, de la fin qui commence, de l’esprit qui divague". Allain Leprest aussi craint que "l’esprit déménage" et que la raison "tangue". Mais il croit en une fuite vers Madrid ou Tolède, "à regarder des ombres lentes éteindre les maisons brûlantes", et conclut : "J’avais hâte de te connaître, la retraite".