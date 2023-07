Près d’un collégien sur deux consacre en moyenne 5 heures ou plus par semaine à ses devoirs alors que près d’un tiers y consacre 3 heures ou moins, montre une note de la Depp publiée fin juin 2023, consacrée aux devoirs à la maison. Pendant une semaine de cours, le fait de travailler "régulièrement" juste après être rentré du collège rassemble "plus de 8 collégiens sur 10". Quand ils ne sont pas au collège, "70 % des collégiens sont aidés régulièrement" pour effectuer leur travail scolaire et cette aide est avant tout apportée par la mère. Si les enfants de cadres et de chefs d’entreprise sont deux fois plus nombreux à bénéficier de cours payants que les enfants d’ouvriers non qualifiés, ce sont ces derniers qui bénéficient le plus du dispositif Devoirs faits (33 % contre 13 % pour les enfants de cadres). La note montre aussi que les filles sont plus studieuses que les garçons.