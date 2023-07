Le CNRS, l’université Mahidol et l’université Kasetsart (Thaïlande) signent, mercredi 12 juillet 2023 à Bangkok, la création du laboratoire international de recherche HealthDeep (health, disease ecology, environment and policy). C’est ce que fait savoir l’organisme de recherche qui précise que les recherches menées dans ce laboratoire franco-thaïlandais "seront dédiées à l’étude de la biodiversité et de ses liens avec la santé humaine". HealthDeep sera le siège de recherches collaboratives, mais aussi d’actions de formation et de dialogue avec les décideurs politiques.