France compétences "met en garde les familles, les jeunes et les actifs pour leur éviter de s’orienter à leur insu dans des cursus non reconnus par l’État", le 4 juillet 2023. "Seule l’inscription de la certification au RNCP garantit l’acquisition d’un niveau de qualification reconnu par l’État et sur le marché du travail." Il ne faut pas confondre la CP (certification professionnelle), synonyme de diplôme, avec les notions de formations et de qualifications. Avant de s’inscrire à une formation, l’instance appelle à vérifier que la CP est enregistrée au RNCP, qu’elle est en cours de validité et que l’organisme de formation est habilité. Pour rappel, la CGE et la CDEFM invitent les jeunes à "fuir" les formations sans aucune reconnaissance de l’État. Elles mettent aussi en garde contre celles qui n’ont qu’un titre RNCP. Notamment, elles ne permettent "pas toujours de poursuite d’études".