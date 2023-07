Plusieurs textes publiés au Journal officiel mercredi 12 juillet 2023 créent une direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes ainsi qu’une direction de la transformation numérique au ministère de l’Intérieur. Prévue par le rapport annexé à la Lopmi, la Depsa regroupe la DPSIS et le SCAE (service central des armes et des explosifs), service à compétence nationale qui est lui-même réorganisé. La direction de la transformation numérique constitue quant à elle une évolution de la direction du numérique créée en 2020.