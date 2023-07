Porté par Inrae, le challenge Innotech vise à "financer des projets de partenariats entre les laboratoires Inrae et des entreprises" qui "cherchent à lever des verrous scientifiques et technologiques". Dans le cadre de cette première édition, 20 projets ont été labellisés Innotech en vue de "construire des partenariats de recherche avec AgroParisTech, Inrae et l’Institut Agro de Montpellier", annonce l’organisme à l’occasion de l’Innotech Day, le 10 juillet 2023. Parmi ces projets, trois ont été sélectionnés par le jury et bénéficieront chacun d’un soutien financier de 35 000 euros.