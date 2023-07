La métropole de Montpellier approuve son schéma directeur des énergies

Montpellier Méditerranée métropole a validé, mardi 11 juillet 2023, son schéma directeur des énergies, prévu par le PCAET et qui permettra, selon son président, Michaël Delafosse, de "planifier la production, la distribution et la consommation des énergies sur le territoire" métropolitain, en fixant des objectifs à l’horizon 2050. "Avec 2 700 heures d’ensoleillement par an", le territoire mise notamment sur le solaire pour atteindre ses objectifs de production d’énergies renouvelables locales, indique la métropole, qui a également approuvé son plan "Montpellier solaire 2025".