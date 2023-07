À la rentrée 2023, La Rochelle université ne comptera plus que trois composantes au lieu de quatre. La faculté de droit, de sciences politiques et de management, "farouchement" opposée, dès 2017, à la stratégie de spécialisation de l’établissement autour de la gestion du littoral, a accepté de se fondre dans l’institut pluridisciplinaire dédié à cette thématique. La réforme des statuts, votée le 10 juillet, entérine cette intégration. Pour la présidence, "les peurs ont été levées" et le projet a convaincu. D’autres sources internes évoquent davantage un mariage de raison.