Soixante milliards d'euros bruts. Tel est le niveau des financements supplémentaires, publics et privés, qui seront alloués à la planification écologique en 2024, annonce Élisabeth Borne en ouvrant le Conseil national de la transition écologique, le 12 juillet 2024. Elle indique ainsi suivre les recommandations du rapport Pisani-Ferry—Mahfouz. Reste que le détail de l’origine de ces moyens reste floue et que les ONG regrettent que ces annonces ne précisent pas la programmation pluriannuelle des financements ni ne bénéficient d’un portage politique "plus fort", sous entendu présidentiel.