FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR/ORGANISATION. Le décret n° 2023-582 du 5 juillet 2023 "modifie l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’Intérieur en y créant une direction de la transformation numérique et une direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes. La direction du numérique renforce ses capacités opérationnelles et stratégiques en devenant la direction de la transformation numérique, dont le directeur est secrétaire...