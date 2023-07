Afin de mettre fin à "une certaine ambivalence" et "clarifier l’organisation" de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le député Jean-Luc Fugit (Renaissance) et le sénateur Stéphane Piednoir (LR) recommandent de fusionner l’Autorité de sûreté nucléaire et l’Institut de sûreté et de radioprotection nucléaire et de constituer une entité nouvelle, au statut d’autorité indépendante. Celle-ci doit permettre de faire face aux "défis qui s’annoncent" en matière de relance du nucléaire et de prolongement des réacteurs existants, selon leur rapport publié par l’Opecst mardi 11 juillet 2023.