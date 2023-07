Après HEC et Polytechnique, CentraleSupélec a lancé son fonds alumni en mai 2023. Ces fonds d’investissement, rattachés à de grandes écoles, agrègent les placements financiers d’anciens élèves pour permettre aux étudiants de monter leurs projets entrepreneuriaux. S’il est encore impossible de mesurer la réussite de ces structures, force est de constater une "vague émergente" – pour reprendre les termes d’Antoine Loiseau, project manager d’HEC Ventures – au sein des écoles. Elles sont de plus en plus nombreuses à se laisser tenter par le modèle, importé à l’origine des États-Unis.