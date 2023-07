L’assurance chômage faisait partie des "sujets non arbitrés qui feront l’objet de travaux complémentaires" figurant dans l’agenda social autonome conclu début juillet 2023 entre les organisations patronales et syndicales, à l’exception de la CGT. À la veille de la réunion multilatérale sur le futur programme de travail entre partenaires sociaux et gouvernement qui se tiendra mercredi 12 juillet, Matignon indique que le document de cadrage de la future négociation sera transmis aux syndicats et au patronat d’ici la fin du mois.