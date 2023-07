Quelle est la meilleure occupation des sols du territoire français à un horizon de trente, quarante, cinquante ans ? Dans un rapport intitulé "Osons le retour de l’aménagement du territoire : les enjeux de l’occupation du sol dans les prochaines décennies" et présenté pour le compte de la délégation à la prospective, mardi 11 juillet 2023, le sénateur Jean-Pierre Sueur avance cinquante propositions pour toutes les catégories de territoires (montagne, littoral, grands centres urbains, banlieues denses, etc.) et prône une planification pensée et mise en œuvre par la sphère publique.