"Il faut renforcer les moyens là où se concentrent les difficultés les plus importantes", estime Agnès Carel, rapporteure de la mission sur l’éducation prioritaire de l'Assemblée nationale, lors de la présentation du rapport le 12 juillet 2023. Pointant "l’absence d’évaluation de cette politique publique", elle suggère de maintenir le dédoublement des classes, et de le généraliser aux classes de petite et moyenne section. L’accent doit être mis sur "les très jeunes enfants", avec la scolarisation des enfants dès l'âge de 2 ans. Autres sujets évoqués : le rythme scolaire et la médecine scolaire.