"En moyenne entre 2018 et 2022, hors période de crise sanitaire, 4,2 millions de CDD courts arrivent à terme chaque trimestre dans le secteur privé", observe la Dares dans une étude parue le 11 juillet 2023. Mais "le recours à ce type de contrat est saisonnier", plus répandu lors des deuxième et troisième trimestres de chaque année. Si les jeunes de moins de 25 ans sont concernés par le pic estival, en revanche "le supplément de CDD courts observé au cours des deuxièmes trimestres concerne exclusivement des salariés de plus de 25 ans".