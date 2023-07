Selon le Giec, l’élimination du carbone (EDC) sera nécessaire pour contenir la hausse des températures sous 2 °C après 2050. Le groupe d’experts estime les besoins en compensation entre 5 et 16 milliards de tonnes de CO2 chaque année – des chiffres massifs, qui nécessiteront l’utilisation de procédés industriels – un sujet sur lequel les acteurs français du secteur souhaiteraient que la France se positionne. À travers un événement et la publication d’une tribune dans Le Monde le 10 juillet, ils réclament une stratégie, mais aussi une régulation claire et précise pour éviter les abus.