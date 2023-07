Ce mardi 11 juillet 2023, les employeurs territoriaux et les organisations syndicales n’ont pas manqué d’exprimer leur "satisfaction" et leur "fierté" à la signature de l’accord sur la protection sociale complémentaire en faveur des agents territoriaux. Tous ont salué la qualité de la négociation collective qui a permis d’aboutir à cet accord, un an après la signature de l’accord de méthode. Les parties prenantes se félicitent aussi de leur "émancipation vis-à-vis de l’État", reflet de la spécificité de la fonction publique territoriale.