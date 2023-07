Lors de la session 2023, en France métropolitaine et dans les Drom, 849 100 candidats (+1,5 % par rapport à 2022) se sont présentés au diplôme national du brevet (DNB), rapporte le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse le 11 juillet 2023. 756 100 candidats ont été admis, soit un taux de réussite de 89,1 % (+ 1,4 point par rapport à 2022). Près de 28 % des candidats ont obtenu le DNB avec une mention très bien, 23 % une mention bien et environ 20 % avec une mention assez bien. La série générale, qui concerne 90 % des candidats, détient le taux de réussite le plus élevé avec 90,3 % de lauréats (+ 1,5 point par rapport à 2022). La série professionnelle présente un taux de réussite de 78,1 % (+ 0,6 point).