L’allocation de rentrée scolaire, d’un montant revalorisé de 5,6 % par rapport à 2022 et allant de 398 à 434 euros, sera versée le mercredi 16 août 2023 en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, à plus de 5 millions d’enfants et 3 millions de familles, annonce le ministre des Solidarités. Elle sera versée le mardi 1er août 2023 dans les départements de Mayotte et de la Réunion.