Innovation en ingénierie de formation : un appel à projets IFPAI de 6,2 M€ en Normandie

Un AAP de 6,2 M€ devrait être publié le 4 mai 2020 par la Caisse des dépôts pour encourager les innovations en matière d’ingénierie pédagogique en Normandie. Le cahier des charges de cet appel IFPAI (Ingénierie de formations professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes) est d’ores et déjà mis en ligne. Il est financé à parité par la région et l’État et s’adresse à des consortiums de partenaires privés et publics pour "accompagner les entreprises dans l’anticipation des mutations économiques et organisationnelles". Des appels à projets de ce type ont déjà été publiés (lire sur AEF info) pour l’Île-de-France (4 M€), la Bretagne (8,6 M€), les Pays-de-la-Loire (6,9 M€), Auvergne Rhône-Alpes (4 M€). L’aide est de maximum 2 M€ pour trois ans par projet, qui doit avoir une "assiette de dépenses supérieure à 1 M€".