À quelques jours de la fermeture des établissements scolaires, quel premier bilan peut-on tirer de la mise en œuvre du pacte alors qu’aucune statistique officielle ne circule ? Les 30 % d’enseignants volontaires attendus par le MEN sont-ils atteints ? Quel est l’impact sur les relations en salle des profs et entre chefs d’établissement et enseignants ? AEF info a interrogé sept principaux de collège et proviseurs de lycée des académies de Lyon et Grenoble. La plupart ont souhaité rester anonymes, le sujet étant jugé trop sensible.