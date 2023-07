L’École nationale supérieure d’architecture de Marseille est bien "identifiée et insérée" sur son territoire et a développé "une politique de formation généraliste, cohérente en premier cycle", souligne le HCERES dans un rapport d’évaluation publié en mai 2023. Il encourage l’école à "affirmer une ambition pédagogique et scientifique" pour son nouveau projet, l’IMVT, qu’elle investira à la rentrée 2023 avec deux autres écoles. Le comité pointe aussi "une programmation budgétaire peu adaptée au fonctionnement à venir" de l’institut et "une politique de relations internationales à structurer".