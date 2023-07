Le projet de loi pour le Plein-emploi a été adopté par le Sénat avec 250 voix pour, 91 voix contre et 2 abstentions, dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 juillet 2023. Après les articles sur l'inscription, l’orientation et les droits et devoirs des chômeurs, les sénateurs ont amendé les articles sur les droits et devoirs des allocataires du RSA, sur le réseau et l’opérateur France Travail, sur la formation des demandeurs d’emploi et sur l’emploi des personnes handicapées. Examiné selon la procédure accélérée (1), le texte est transmis à l'Assemblée nationale qui l'examinera à la rentrée.