L’Autorité belge de la concurrence a annoncé, jeudi 6 juillet 2023, qu'elle avait adressé une "communication des griefs", sorte d'acte d'accusation, à Securitas, G4S et Seris concernant des "ententes" dans le secteur de la sécurité privée en Belgique. Elle reproche à ces trois entreprises de s'être accordées sur des prix minimums, de s'être coordonnées dans leurs candidatures à des appels d'offres et d'avoir conclu des accords proscrivant tout débauchage de salariés. Ces pratiques auraient duré "plusieurs années". Securitas, G4S et Seris disposent d'un délai de trois mois pour se défendre.