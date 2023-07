Tous les établissements de l’enseignement supérieur privé en contrat avec le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire sont à présent représentés au sein de la Fesic, l’École supérieure du bois ayant rejoint les membres de la fédération, à l’issue d’un vote unanime organisé pendant son conseil d’administration, les 5 et 6 juillet 2023. Cette décision "renforce la volonté de la Fesic de valoriser la place de l’enseignement supérieur agricole privé d’intérêt général dans l’écosystème de l’enseignement supérieur agricole", précise la fédération dans un communiqué de presse envoyé le 11 juillet.Une autre adhésion a également été votée à l’unanimité au cours de ce CA : celle de Rubika, école des métiers du jeu vidéo, de l’animation et du design (lire sur AEF info).Par ailleurs, la directrice générale de l’Isep, Aline Aubertin, est intégrée en tant que nouveau membre du bureau de la fédération.