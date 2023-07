La métropole de Lyon a dévoilé, vendredi 7 juillet, une "charte des espaces publics", co-construite avec les maîtres d'ouvrage et qui doit permettre de répondre à "six défis prioritaires", au premier rang desquels "mieux adapter les espaces publics au réchauffement climatique et les rendre plus favorables au vivant". La métropole indique que ce document s'assortira de "nouveaux outils" : l'expérimentation de projets pilotes mais aussi la mise en place d'un "lab d'innovation", pour "faciliter la rencontre entre professionnels et développer de nouvelles idées, services ou processus".