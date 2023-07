Jean-Marc Erbès est décédé lundi 10 juillet 2023 à l'âge de 91 ans, apprend AEF info. Il avait été directeur de la formation des personnels de police de 1982 à 1985, puis de l'IHESI de 1989 à 1990. Le chef de l'IGA, Michel Rouzeau, salue cet "esprit libre, incisif", "modernisateur de la réforme de la police nationale" et précurseur du "premier lieu de partage, de formation et de recherche dans notre ministère sur les questions de sécurité" associant professionnels de la sécurité, de la justice, journalistes et société civile.