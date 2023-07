Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, ainsi que le préfet de région, Georges-François Leclerc, ont organisé lundi 3 juillet 2023 la réunion de lancement du CRE (comité régional de l’énergie), instauré par la loi climat et résilience de 2021 et dont les pouvoirs ont été renforcés par la loi d’accélération des énergies renouvelables de mars 2023. Dans une interview à AEF info, le 10 juillet, le conseiller régional Les Républicains et président de la mission REV 3 ("3e révolution industrielle"), Frédéric Motte, indique sa volonté de travailler sur les enjeux de la méthanisation, de l’hydrogène et des réseaux. Il se montre plus réservé sur le potentiel de développement de nouvelles éoliennes terrestres mais entend être "à l’écoute des maires".