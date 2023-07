Alors que Jean-Christophe Combe a annoncé vouloir accorder 200 millions d’euros par an pour revaloriser les salaires des professionnels de la petite enfance en contrepartie d’une harmonisation des socles de compétence, huit organisations du secteur se disent inquiètes sur le financement de la revalorisation. Elles demandent la prise en charge par l’État à 100 % de la revalorisation (et non aux deux tiers) et la mise en place d’un travail pour définir la convention la mieux-disante par emploi. Le ministre des Solidarités indique à AEF info que le socle commun des métiers reste à élaborer (emplois type, effectifs).