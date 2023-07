Selon les informations d’AEF info, le CSCEE a émis un avis favorable, ce mardi 11 juillet, au projet d’arrêté "définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du DPE, de leurs organismes de formation, et les exigences applicables" à ces derniers. Ce texte, qu’AEF info a pu consulter, modifie l’arrêté du 24 décembre 2021, afin de renforcer et d’harmoniser la qualité de la réalisation des DPE. Il prévoit ainsi de créer un dispositif de certification "spécifique, plus exigeant", pour les diagnostiqueurs réalisant des DPE.