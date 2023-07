"Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, respectivement, par la CGT et autres, par l’Unsa, par la CFDT et autre et par la CFE-CGC", avance le Conseil d’État dans une décision rendue publique le 5 juillet 2023. Venant en appui des requêtes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n°2023-33 du 26 janvier 2023, ces demandes de QPC visaient la mise en place de la contracylicité appliquée à l’indemnisation chômage.