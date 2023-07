Le mandat de la directrice de l’IHEST, Sylvane Casademont, prendra fin au 31 juillet 2023, date de son départ en retraite et l’actuelle DG adjointe, Lucile Grasset, assure l’intérim dans l’attente de la nomination d’un successeur. Dans un entretien à AEF info, mardi 11 juillet 2023, Sylvane Casademont fait le bilan de ses cinq années à la tête de l’institution, et se félicite notamment d’avoir "atteint la diversité souhaitée par la DGRI" avec des auditeurs issus de différents secteurs publics et privés ainsi que d’avoir "ancré les thématiques dans les enjeux contemporains" - transitions numérique et écologique et enjeux liés au réchauffement climatique. Elle se félicite aussi qu’un module intitulé "S’appuyer sur les sciences pour mieux décider" de l’IHEST entre au catalogue 2023-2024 de l’INSP. "Il est important de préserver et si possible de développer une telle pépite", fait valoir la directrice.