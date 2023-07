Développer de nouvelles solutions pour des mobilités durables et inclusives en zones peu denses nécessite "une grande loi d’orientation et de programmation, et une refonte de la fiscalité pour redonner aux collectivités des moyens d’agir", estime le Cese, qui a adopté mardi 11 juillet un avis sur le sujet. Le texte liste une série de recommandations, visant à "réunir les conditions à même de réussir la transition vers une plus grande sobriété des transports", "privilégier le niveau intercommunal", et à "renforcer l’attractivité des territoires peu denses par des transports collectifs adaptés".