Alors que les établissements doivent désormais élaborer un schéma directeur de la vie étudiante, Laurent Bordet et Julie Morère, coordinateurs du réseau des vice-présidents vie étudiante et campus universitaire, reviennent sur ce nouvel outil, dans une interview accordée à AEF info en juillet 2023 (1). Avec la création de la CVEC et l’introduction d’un objectif de bien-être étudiant dans les COMP, ces schémas directeurs forment un "continuum qui montre que la vie étudiante ou la vie de campus deviennent un sujet à part entière de gouvernance des établissements". D’après eux, c’est aussi un moyen de "mieux communiquer" auprès des étudiants sur l’utilisation de la CVEC. Pourquoi faire ce travail à l’échelle de l’établissement et non plus du site ? Pour être "au plus près des besoins", répondent-ils, ce qui n’exclut pas d' "associer l’ensemble des acteurs concernés".