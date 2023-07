La formation de psychologue pourrait-elle un jour s’allonger au-delà du master et si oui comment ? Interrompu en mars 2019, un groupe de travail entre le MESR et plusieurs organisations avait repris début 2023, mais ne s’est à nouveau pas réuni depuis mars, selon la FFPP (Fédération française des psychologues et de psychologie), qui communique le 7 juillet. Plusieurs éléments rendent le consensus difficile : le couplage du diplôme de M2 avec le titre unique de psychologue, et un nouveau contexte de "paramédicalisation" de la formation avec le ministère de la Santé, à l’issue du Covid.