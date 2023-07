Bpifrance déploie, lundi 10 juillet 2023, un nouveau dispositif de financement, la Bourse French Tech Lab, qui vise à "démultiplier le potentiel marché des projets deep tech issus des PUI nouvellement labellisés". Cet outil a pour objectif de "lever les freins socio-économiques des projets dès la phase de prématuration, pour soutenir leur potentiel économique et accélérer le processus de transfert technologique et de création de start-up". Il s’inscrit "dans la volonté de l’État de renforcer la quantité et la qualité des projets de start-up deep tech pour assurer leur pérennité".