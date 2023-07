Voici une sélection d’informations en bref concernant l’actualité sociale dans les branches professionnelles :Le secteur bancaire représente près de 1,7 % de l’emploi salarié privé en France ;L’emploi poursuit sa hausse dans les assurances ;L’inflation et la baisse de la consommation pèsent sur l’emploi dans le commerce de détail ;Accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels dans les laboratoires pharmaceutiques ;Quatre syndicats signent l’accord sur les salaires dans les services de l’automobile ;Nouveaux DG et président(e)s au Leem, à Syntec Conseil et à l’UTP…