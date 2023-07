La ministre déléguée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances a présenté le 10 juillet 2023 le plan de lutte contre les haines LGBT+. Il prévoit notamment, pour lutter contre le harcèlement scolaire à caractère LGBTphobe, "d’enrichir les ressources du programme Phare sur la prévention des LGBTphobies pour mieux former les équipes et élèves ambassadeurs", et de mettre en place "des adultes référents au sein du personnel éducatif de chaque collège et lycée", d'ici 2024. Autre mesure : "inclure les familles homoparentales dans les formulaires administratifs de l’EN, en généralisant l’usage des formulaires inclusifs mis à disposition par le MEN qui permettent d’indiquer la qualité de chaque représentant légal (père, mère, tuteur), et communiquer l’instruction tous les ans aux chefs d’établissement, directions d’écoles et inspecteurs" pour 2023.