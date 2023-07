Dans le cadre du volet robotique et machines intelligentes de France 2030, le gouvernement annonce, vendredi 7 juillet 2023, le lancement de deux appels à projets dont les ambitions sont de "contribuer à la réindustrialisation compétitive et écologique de la France et de placer le pays en leader des machines robotiques émergentes à haute valeur ajoutée". Ces dispositifs doivent permettre de "soutenir les équipements innovants et souverains en robotique".